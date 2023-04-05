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Gündem
TRT Haber 05.04.2023 12:57

Ali Erbaş: Müslümanların canına kasteden bu zihniyete artık bir son verilmelidir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hiçe sayan, türlü zorbalıklarla Müslümanların canına kasteden bu zihniyete artık bir son verilmelidir." dedi.

Ali Erbaş: Müslümanların canına kasteden bu zihniyete artık bir son verilmelidir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail tarafından ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirilen baskını ve ibadet eden kardeşlerimizi hedef alan saldırıları lanetliyorum. Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini hiçe sayan, türlü zorbalıklarla Müslümanların canına kasteden bu zihniyete artık bir son verilmelidir.

İbadet özgürlüğüne, mabedlerin kutsiyetine ve insan haklarına düşman olan İsrail’in tüm zorbalıklarının hesabının sorulması için İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum."

ETİKETLER
Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Filistin Devleti İsrail Mescid-i Aksa
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