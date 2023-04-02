Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 05:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
[Temsili Fotoğraf: AA]
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği duyuruldu.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi elektrikleri keserek Kıble Mescidi'nde itikafta olan Filistinlileri dışarı çıkmaya zorladı.
Filistinliler ise mescidin kapılarını kapatarak İsrail polisine engel olmaya çalıştı.
İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimciler, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.
İsrail polisi, 26 Mart'ta da Mescid-i Aksa'ya girmiş, Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış ve itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.
Etiketler: İsrail Mescid-i Aksa Filistin Devleti
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