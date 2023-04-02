Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Yunan ve Rum lobilerinin etkisiyle Rum yanlısı politika izlediğinin artık kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanlığı ile ABD New Jersey Eyaleti ulusal muhafızları arasında 30 Mart 2023 tarihinde 'Eyalet Ortaklığı Programı' anlaşması imzalanması, ABD’nin Rum Milli Muhafız Ordusu'nu (RMMO) silahlandırma dahil askeri alanda desteklemeye devam edeceğine işaret etmektedir." ifadesine yer verildi.

ABD’nin Doğu Akdeniz’deki mevcut dengeyi GKRY ve Yunanistan lehine değiştirmeye çalışmasının, bölgede istikrar ortamının tesis edilmesi için ihtiyaç duyulan diyalog ihtimalini ortadan kaldırdığına dikkat çekilen açıklamada, GKRY ile ABD arasında imzalanan programın Rumları silahlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

"Anavatanımız ile birlikte savunma işbirliğini derinleştirme kararlılığını sürdürüyoruz"

KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ABD'ye Rumlarla imzaladığı programdan dolayı tepki gösterilerek şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yürütülen bu politika karşısında, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinin değerinin ne denli önemli ve güvenliğimiz için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Güvenliğimizin mutlak temini için Anavatanımız ile birlikte savunma işbirliğini derinleştirme kararlılığını sürdürmekteyiz."