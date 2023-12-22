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Gündem
TRT Haber 22.12.2023 16:39

Akşener'den 'sahaya inin' talimatı

İyi Parti'de dün yapılan Başkanlık Divanı toplantısında, özellikle büyükşehir belediye başkan adaylarını belirleme çalışmalarının hızlandırılmasına karar verildi. İyi Parti'nin tüm üst yönetimi de yeni yılla birlikte sahada olacak.

Akşener'den 'sahaya inin' talimatı

Genel İdare Kurulu'ndan 2 kez ittifaksız seçim kararı çıkan İyi Parti, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Seçime 'hür ve müstakil' sloganıyla hazırlanan İyi Parti, 81 ilde kendi belediye başkan adaylarını belirlemeyi sürdürüyor.

Üst yönetim seçim bölgelerine gidecek

Dün Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında bir araya geldi. Akşener o toplantıda, tüm üst yönetime sahaya inmeleri talimatı verdi.

Bir buçuk saat süren Başkanlık Divanı toplantısında yerel seçim çalışmaları ana gündem maddesiydi. Ocak ayı itibarıyla İyi Partili milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri ve Başkanlık Divanı üyelerinin seçim bölgelerine gitmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda parti üst yönetimi, yerel yönetimlere ve belediye başkan adaylarına destek amacıyla il ziyaretleri gerçekleştirecek.

İstanbul ve Ankara adayları ocakta açıklanacak

İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kim olacak? Edinilen bilgiye göre bu soru ocak ayında yanıt bulacak. Bu kapsamda, iki büyükşehrin belediye başkan adaylarını belirleme çalışmalarının hızlandırılmasına karar verildi. Ankara büyükşehir belediye başkan adayının en son açıklanması planlanıyor.

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İyi Parti Yerel Seçim 2024 Meral Akşener
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