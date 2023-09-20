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TRT Haber 20.09.2023 17:07

Akşener, partisinin İzmir adayını açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin milletvekili Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı.

Akşener, partisinin İzmir adayını açıkladı

İyi Parti, 2024 Yerel Seçimi'ne ittifaksız girmeye hazırlanıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de açıklama yaptı.

Akşener, "Bugün burada tabii bir güzellik var, o da ümit özlale kardeşimizin izmir büyükşehir belediye başkanlığı adaylığını ve inşallah büyükşehir belediye başkanlığını ilan ediyor olacak olmamız." dedi.

CHP mensuplarının son dönemde yaptığı "O 15 milletvekili olmasaydı İyi Parti olmazdı" açıklamalarına da tepki gösteren Akşener, "Siz nerede olurdunuz? İstanbul olur muydu? Ankara olur muydu? Antalya olur muydu? Adana olur muydu?" diye konuştu.

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