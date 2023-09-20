Cumhurbaşkanı Erdoğan BM liderlerine kitap takdim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulunda diğer ülkelerin liderleri ile bir araya geldi. Erdoğan, devlet başkanlarına İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan iki kitap takdim etti. "BM Reformu" kitabı geçen yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için, "Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış, Ortak Anlayış" kitabı ise bu yıl düzenlenen kurula özel hazırlandı.

"Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış Ortak Anlayış" kitabının takdim yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı. Bu yıl yaptığı konuşmada vurguladığı Türkiye'nin kucaklayıcı tavrına takdim yazısında da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın, Türkiye'yi tanımak isteyenler için referans olacağını ifade etti.

"BM Reformu" kitabında ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler reformuna ilişkin tezlerini ortaya koyan 3 başlığa yer veriliyor.