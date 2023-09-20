Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.09.2023 16:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM liderlerine kitap takdim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu'nda Devlet Başkanları ve liderlere, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış Ortak Anlayış' ile 'BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım' kitaplarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM liderlerine kitap takdim etti
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulunda diğer ülkelerin liderleri ile bir araya geldi. Erdoğan, devlet başkanlarına İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan iki kitap takdim etti. "BM Reformu" kitabı geçen yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için, "Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış, Ortak Anlayış" kitabı ise bu yıl düzenlenen kurula özel hazırlandı.

"Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış Ortak Anlayış" kitabının takdim yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı. Bu yıl yaptığı konuşmada vurguladığı Türkiye'nin kucaklayıcı tavrına takdim yazısında da yer verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM liderlerine kitap takdim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın, Türkiye'yi tanımak isteyenler için referans olacağını ifade etti.

"BM Reformu" kitabında ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler reformuna ilişkin tezlerini ortaya koyan 3 başlığa yer veriliyor.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:33
BIST 100 günü düşüşle kapattı
18:24
İmar planı müelliflerine 'Dijital Yeterlilik Belgesi' verilecek
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
18:02
Kerkük'te Türkçe artık resmi dil
17:52
İngiltere Kralı 3. Charles'ın Fransa'daki ilk resmi ziyareti başladı
18:02
Osmaniye'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, maden ocağında işçilerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ