FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların tamamının son sözleri dinlenildi.

Mahkemenin, 26 Kasım'da görülecek duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın görülmesine 1 Ağustos 2017'de başlanmıştı.

Davanın sanıkları arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve darbe girişimini Akıncı'dan yöneten sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ile Ankara'yı bombalayan pilotlar da bulunuyor.