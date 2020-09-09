Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı 6 Eylül'de başlatılmıştı.

Her yıl planlı olarak yapılan tatbikat ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak gerçekleştiriliyor.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekâtı ve hava hücum harekâtları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/rtCAnvkrjm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2020

MSB tatbikata ilişkin yeni görüntüleri sosyal medya hesabından "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekatı ve hava hücum harekatları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" notuyla birlikte paylaştı.

Cengiz Topel

Tatbikata adı verilen Cengiz Topel, Kıbrıs'ın ilk havacı şehidiydi. Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta düzenlediği uyarı uçuşunda uçağı düşürülen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Peristeronori isimli Rum köyü yakınlarına indi, ancak Kıbrıs Rum kesimi güçlerince esir alındı.

Esir düşen Topel'in uluslararası savaş hukukunun esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak yapılan işkenceler sonucu öldürüldü.