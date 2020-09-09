Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanan tuğgeneral şehit oldu
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Erdoğan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: tuğgeneral Sezgin Erdoğan milli savunma bakanlığı İdlipSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 11:38
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