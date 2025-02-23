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Gündem
AA 23.02.2025 13:38

AK Parti'ye 3 milletvekili katıldı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun partiye katıldı.

AK Parti'ye 3 milletvekili katıldı

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede AK Parti'ye katılımlar oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından İyi Partiden istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.

Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun'u rozetlerini takarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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