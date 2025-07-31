AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye Komisyonu" üyeleri belirlendi

AK Parti Grup Başkanı Güler, geçen hafta itibarıyla Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere ve aynı zamanda grubu bulunmayan siyasi partilere gönderilen yazıyı anımsatarak, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak komisyonda görev alacak milletvekilleriyle ilgili partisinin oluşturduğu listeyi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.

Güler, AK Parti grubunda 21 milletvekili ile kurulacak komisyonda sayısal çokluğuyla beraber, Cumhuriyet Halk Partisi 10 milletvekili, DEM Parti 4 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 4 milletvekili, İyi Parti 4 milletvekili, Yeniyol Grubu Partisi 3 milletvekiliyle birlikte temsilinin sağlanmasının arzu edildiğini söyledi.

Meclis'te grubu olmayan 6 siyasi partiye yönelik de birer milletvekiliyle temsili olarak yazı gönderildiğini belirten Güler, "Bugün itibarıyla saat 17.00'ye kadar da bu siyasi parti grupları adına bu komisyonda görev yapacak milletvekili listesini talep edilmişti. Biz de biraz önce Meclis Başkanlığımıza bu listemizi verdik. 21 kişiden oluşan listemizi ben sizlere burada okumak istiyorum. Tabii özellikle bu listenin hazırlanmasında 7 bölgemizi temsiliyet noktasında dikkate aldık. Marmara Bölgemizden 4 milletvekilimiz, Karadeniz Bölgemizden 2 milletvekilimiz, İç Anadolu Bölgemizden 3 milletvekilimiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3 milletvekilimiz, Ege Bölgesi'nden 1 milletvekilimiz, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 3 milletvekilimiz ve Akdeniz Bölgesi'nden de 5 milletvekilimize listemizde yer vermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Güler, daha sonra komisyonda görev alacak isimleri şöyle sıraladı;

Abdülhamit Gül Gaziantep milletvekilimiz, Mustafa Şen Trabzon milletvekilimiz, Kürşat Zorlu Ankara milletvekilimiz, Hüseyin Yayman Hatay milletvekilimiz. Malumunuz Abdülhamit Gül hukukçu ve Grup Başkanvekilimiz. Mustafa Şen Genel Başkan Yardımcımız Trabzon milletvekilimiz, Prof. Dr. Kürşat Zorlu Ankara milletvekilimiz, Prof. Dr. Hüseyin Yayman Hatay milletvekilimiz, Prof. Dr. Cüneyt Yüksel Adalet Komisyonu Başkanımız İstanbul milletvekilimiz, Sunay Karamık Adana milletvekilimiz, Selami Altınok Erzurum milletvekilimiz, Kemal Çelik Antalya milletvekilimiz, Mehmet Sait Yaz Diyarbakır milletvekilimiz, Mahmut Atilla Kaya İzmir milletvekilimiz, Şengül Karslı İstanbul milletvekilimiz, Mehmet Şahin Profesör Doktor Kahramanmaraş milletvekilimiz, Ayşe Böhürler Kayseri milletvekilimiz, Radiye Sezer Katırcıoğlu Kocaeli milletvekilimiz, Tahir Akyürek Konya milletvekilimiz, Ali Kıratlı Mersin milletvekilimiz, Cevahir Asuman Yazmacı Şanlıurfa milletvekilimiz, Gökhan Diktaş Tekirdağ milletvekilimiz, Burhan Kayatürk Van milletvekilimiz, Abdurrahman Babacan Malatya milletvekilimiz, Ersan Aksu Samsun milletvekilimiz.

Çoğunluğu hukukçu, siyaset bilimci, toplum bilimci olmak üzere milletvekillerini belirlediklerini ve Meclis Başkanlığı'na sunduklarını kaydeden Güler şöyle devam etti;

Ben komisyonun hayırlı olmasını diliyorum. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda inşallah aziz milletimize, ülkemize yararlı çalışmalar yaparlar, güzel kararlar alırlar. Biz de en üst seviyede AK Parti grubu olarak komisyon çalışmalarına destek vereceğimizi ifade etmiştik. Her türlü çalışmanın, ülkemize yarar getirecek çalışmanın, aziz milletimize yarar getirecek, hizmet edecek her türlü çalışmanın yanında olacağız. En üst seviyede inşallah destekleyeceğiz. Bugün itibarıyla diğer siyasi parti grupları da listelerini vereceklerdir ve Meclis Başkanımız inşallah önümüzdeki hafta ilk toplantısını yapmak suretiyle de kendi çalışma usul ve esaslarını da belirleyeceklerdir. Ben komisyonumuzun ülkemize, aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.