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Gündem
TRT Haber 31.07.2025 11:14

Memurun toplu sözleşme süreci başlıyor

Yaklaşık 6 milyon memur ile memur emeklisini kapsayan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç yarın itibarıyla başlıyor. İlk toplantıda talepler iletilecek, süreçle ilgili yol haritası belirlenecek.

Memurun toplu sözleşme süreci başlıyor

Memurların 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecinde geri sayım sürüyor. Görüşmelere ilişkin hazırlık toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Şimdi gözler ilk toplantının yapılacağı tarihe çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme sürecine ilişkin, "Her dönemde olduğu gibi memur ve emeklilerini ilgilendiren, mali ve sosyal haklar kapsamında birçok konuyu, sosyal diyalog mekanizması ile istişare etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kamuda 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde takvim yarın başlayacak. Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Görüşmelerde yetkili sendika Memur-Sen masada olacak. Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun temsilcileri de memur ve emeklisini temsil edecek.

Toplantıda memur ve emeklisi için istenen zam oranı ve yapılan çalışmalar masada olacak. Sosyal haklara ilişkin talepler de değerlendirilecek. İkinci görüşmenin tarihi belli olacak.

Sendikalar ile kamu işveren heyeti arasındaki görüşmelerin, ağustos ayının üçüncü haftasının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. 

Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.
Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı nitelikte. 

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Memur Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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