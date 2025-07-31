Fatih Altaylı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Fatih Altaylı 20 Haziran'da kendine ait sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle tutuklanmıştı.

Altaylı hakkında, kullandığı sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame hazırlanmıştı.

İncelemeyi tamamlayan mahkeme, iddianameyi kabul etti. Fatih Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanının "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede,Altaylı'nın kullandığı ifadelerin basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, bu nedenle de geniş kitlelere ulaştığı belirtiliyor.

