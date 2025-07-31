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Gündem
TRT Haber 31.07.2025 14:10

Adana'daki orman kundakçıları İHA'dan kaçamadı

Adana'da orman yangını çıkartmaktan tutuklanan 3 kişinin yakalanma anlarına ait İHA görüntüleri ortaya çıktı. Bayraktar TB2 tarafından kaydedilen görüntülere TRT Haber ulaştı.

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, son günlerde art arda çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan takip sonucu yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Yarımca Mahallesi'nde sık sık yangın çıkması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapanlar kurarak havadan İHA ile izleme başlattı.

Bayraktar TB2, 25 Temmuz saat 21.00 sularında çıkan bir yangını 2 dakika içinde tespit etti ve ekipleri harekete geçirdi.

TRT Haber tarafından ulaşılan görüntülerde, yangının tespit edilmesinin ardından şüpheli bir aracın İHA tarafından takibe alındığı görülüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün durumu jandarmaya bildirmesi üzerine şüpheli araç durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yangına sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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