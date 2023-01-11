Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 12:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti'nin seçim beyannamesinin Şubat'ta tamamlanması bekleniyor
AK Parti 2023 yılı seçim beyannamesini 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde hazırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayında tamamlanacak beyannameyi, aday tanıtım toplantısında açıklaması bekleniyor.
AK Parti seçim beyannamesini tamamlamak üzere. 2022'nin Ağustos ayında başlayan beyanname mesaisi yoğunlaştı. Çalışmayı 5 kişilik bir komisyon yürütüyor.
Peki, AK Parti'nin 2023 seçimleri için hazırladığı beyannamede neler olacak?
Türkiye Yüzyılı vizyonu
Seçim sonrası başlatılacak projeler 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda anlatılacak.
Toplumsal refahı arttıracak somut hedefler listelenecek. Yeni anayasa vurgulanacak.
İcraatlar ayrıntılandırılacak; ancak sade ve yalın bir dil kullanılacak.
Ekonomi, insan hakları, dijital teknoloji, eğitim, savunma ve tarım, beyannamenin dikkat çeken başlıkları olacak.
Seçim Beyannamesi Şubat ayında tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyannameyi aday tanıtımı ile aynı gün açıklanması bekleniyor.
Etiketler: AK Parti
Sıradaki Haber
Mavi vatanın 'kurtarıcı elleri' 7/24 görev başında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz