AK Parti seçim beyannamesini tamamlamak üzere. 2022'nin Ağustos ayında başlayan beyanname mesaisi yoğunlaştı. Çalışmayı 5 kişilik bir komisyon yürütüyor.

Peki, AK Parti'nin 2023 seçimleri için hazırladığı beyannamede neler olacak?

Türkiye Yüzyılı vizyonu

Seçim sonrası başlatılacak projeler 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda anlatılacak.

Toplumsal refahı arttıracak somut hedefler listelenecek. Yeni anayasa vurgulanacak.

İcraatlar ayrıntılandırılacak; ancak sade ve yalın bir dil kullanılacak.

Ekonomi, insan hakları, dijital teknoloji, eğitim, savunma ve tarım, beyannamenin dikkat çeken başlıkları olacak.

Seçim Beyannamesi Şubat ayında tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyannameyi aday tanıtımı ile aynı gün açıklanması bekleniyor.