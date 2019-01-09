Kamuoyunda Suriyeli sığınmacılarla ilgili doğru kabul edilen çok sayıda yanlış bilgi konuşuluyor. TOKİ konutlarına Suriyelilerin yerleştirildiği, yüksek miktarda yardım verildiği, oy kullanma fırsatı tanındığı söylentileri bunlardan sadece bir kaçı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı bu konuda bir çalışma yaptı. Suriyelilerle ilgili doğru bilgilerin yer aldığı "Suriyeli sığınmacılarla ilgili doğru bilinen yanlışlar"ı içeren 1 buçuk milyon broşür hem milletvekillerine hem de parti teşkilatına iletildi.

"TOKİ'den sadece Türk vatandaşları yararlanabilir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Suriyelilere TOKİ tarafından konut verildiği bilgisinin tamamıyla yalan olduğunu, TOKİ'nin yapmış olduğu konutlardan faydalanabilmenin birinci şartının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olduğunu söyledi.

Sığınmacıların parası AB fonlarından

Doğru bilinen yanlışlardan biri de Suriyeli sığınmacılara yüksek miktarda yardım yapıldığı. Genel Başkan Yardımcısı Usta, "Geçici koruma statüsünde olan bu kişilere bir maaş vermiyoruz. AB’den gelen fonlar kapsamında aylık 120 lira gibi bir yardım alıyorlar." dedi.

Türk vatandaşı olmayan oy kullanamaz

Kamuoyunda sıkça konuşulan konulardan bir diğeri de Suriyelilerin Türkiye'de oy kullanabildiği iddiası. Bu iddia da gerçeği yansıtmıyor. Zira oy kullanabilmenin birinci şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

1,5 milyon adet bastırıldı

Leyla Şahin Usta, broşürlerden 1,5 milyon adet bastırdıklarını ve bu broşürlerin teşkilatlar, muhtarlıklar ve meclisteki bütün milletvekillerine gönderildiğini belirtti.

Yapılan bu çalışmayla sığınmacılar konusunda oluşan yanlış bilgilerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: TRT Haber