Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Blockchain Türkiye Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı tarafından, Ticaret Bakanlığı'nda yapılan "Kamuda Blokzincir Konferansı"nda iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Pekcan, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, küresel ölçekte büyük değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "blokzincir"in de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak küresel ölçekteki son gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip ettiklerini ve hızlı bir şekilde politika yapım süreçlerine entegre etmeye çalıştıklarını ifade eden Pekcan, "Amacımız, değişen trendlerle birlikte oyunun birçok kuralının yeniden yazıldığı bu dönemde, proaktif bir yaklaşımla söz sahibi olabilmek." diye konuştu.

Pekcan, bu anlayışla yakın bir süre önce Türkiye'nin ilk "Davranışsal Kamu Politikaları Ünitesi"ni kurduklarına dikkati çekerek, "Bugün burada önemli bir girişimin ilk adımlarını atıyoruz. Bakanlık olarak, blokzincir konusunda kamuda çok önemli bir vazife üstleniyor ve bu konunun öncülerinden biri oluyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayarak konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi olarak ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz." dedi.

Blokzincirin özünde büyük vaatleri bulunan bir kayıt teknolojisi olduğunu dile getiren Pekcan, özellikle ticaret alanında birçok engeli aşabilecek blokzincir teknolojilerinin geliştirilmesinin mümkün olduğunu bildirdi. Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu konuda bizlere düşen en büyük görev, ilk olarak bu teknolojinin vadettiği değerin farkında olmak, sahada firmalarımızın faydalanacağı çözümlere ilişkin altyapı çalışmalarını gerçekleştirebilmek. Bu sayede mevzuatımızı eski alışkanlıklarımızla değil, yeni teknolojilerin işlenebileceği bir ekosistem oluşturma anlayışıyla tasarlıyoruz. Bizim artık teknoloji olarak özel sektörün gerisinde kalma lüksümüz yok. Biz özel sektörün önünde lokomotifi olmalıyız, onların önünü açmalıyız. Geride kalmıyoruz, kalmayacağız. Özel sektörle diyalog halinde açılan bu yeni alanlara da güvenle yürüyebilecekleri yeni yollar inşa etmek zorundayız. Amacımız blokzincirle değerli çözümler üretmek, iç ve dış ticarette süreçleri kısaltan süreçleri firmalarımızın mevzuat engeline takılmadan gerçekleştirebilmesini sağlamaktır."

Bakanlıkta iki konu üzerine odaklanılacak

Pekcan, blokzincir konusunun başlı başına bakanlığın özel stratejiler geliştirmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, bu teknolojiden maksimum faydayı sağlayabilmek için tüm tarafların aynı istek, azim ve özveriyle sürece dahil olması gerektiğini söyledi.

Bakan Pekcan, blokzincir teknolojisinin kullanım alanlarına ilişkin ilk etapta doğrudan ihracat ve ithalat işlemlerini hızlandıracak, bekleme sürelerini büyük ölçüde azaltacak konular üzerinde odaklanmaya karar verdiklerini bildirdi.

Pekcan, blokzincirle yapılan dış ticaret işlemlerinin sektörleri dönüştürme etkisinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Bu konularla ilgili önemli çalışmalara imza atmış olan Singapur, ABD, İngiltere gibi ülkelerle de iş birliği çalışmaları yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Kamunun sunduğu birçok hizmetin bu teknolojiyle daha hızlı, verimli sunulabileceğine işaret eden Pekcan, halen kamu tarafından sunulamayan bazı hizmetlerin bile bu teknolojiyle verilebileceğini düşündüklerini kaydetti.

Blockchain Türkiye Platformu'nun ilk kamu üyesi

Pekcan, Blockchain Türkiye Platformu'nun blokzincir teknolojisinin dönüştürücü gücünün farkında olan firmaları bünyesinde toplayan, bilgiyi üreten ve paylaşan önemli bir paydaş olduğunu belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak Blockchain Türkiye Platformu'nun kamudan ilk üyesi olma mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bakanlık birimleriyle bu ekosistemin önemli bir bileşeni olarak sürece katkı vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Pekcan, "Bugünkü mutabakat zaptı bu hedefimizin güçlü bir kanıtı." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, konferansın ardından Eczacıbaşı ve sektörün diğer paydaşlarıyla yuvarlak masa toplantısı yaptı.

Kaynak: AA