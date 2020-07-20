AK Parti'den Netflix açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Netflix'in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum" dedi.
Mahir Ünal, Twitter hesabından, dijital yayın platformu "Netflix"in Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialarla ilgili paylaşımda bulundu.
Ünal, paylaşımında, "NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
#NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum.— Mahir Ünal (@mahirunal) July 20, 2020
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