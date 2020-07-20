Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Twitter hesabından yerli sondaj gemisi Fatih ile ilgili açıklamasını alıntılayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık.

Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz."