Bakan Albayrak: Tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fatih gemisinin bugün TUNA-1 lokasyonunda sondaja başladığını belirterek, "Artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." dedi.
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Twitter hesabından yerli sondaj gemisi Fatih ile ilgili açıklamasını alıntılayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
"Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık.
Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz."
Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 20, 2020
Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz:
Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz.#FatihKaradenizde https://t.co/WHIAn2PqLf
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