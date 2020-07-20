Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Enerji Bakanı Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yerli sondaj gemisi Fatih ile ilgili açıklama yaptı.
Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) July 20, 2020
Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız.
“Varsa mutlaka bulacağız.”#FatihKaradenizde pic.twitter.com/3E3JmY7B3C
Fatih'in Karadeniz'de ilk sondajına başladığını duyuran Dönmez, şunları söyledi:
"Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı.
Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız.
“Varsa mutlaka bulacağız."
Etiketler: son dakika fatih SondajSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:25
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