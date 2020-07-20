Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yerli sondaj gemisi Fatih ile ilgili açıklama yaptı.

Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı.



Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız.



“Varsa mutlaka bulacağız.”#FatihKaradenizde pic.twitter.com/3E3JmY7B3C — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) July 20, 2020

Fatih'in Karadeniz'de ilk sondajına başladığını duyuran Dönmez, şunları söyledi:

"Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı.



Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız.

“Varsa mutlaka bulacağız."