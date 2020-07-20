Milli Savunma Bakanlığınca Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla video yayımlandı.

Paylaşılan görüntülü mesajda, Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu kaydedildi.

Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"46 yıl önce Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yönelik zulme son vermek, Ada'ya barışı getirmek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."