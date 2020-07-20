İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün, İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de “YILDIRIM-2 CİLO” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 74 operasyonel tim 1106 personel görev alıyor.

Operasyon başlar başlamaz 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de "YILDIRIM-2 CİLO Operasyonu” kapsamında tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.





İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "YILDIRIM" operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edecektir." denildi.