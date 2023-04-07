AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bu seçimde beraber yol yürüyebileceklerini düşündüklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP ziyareti sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/S6BkbXwDHa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2023

"14 Mayıs seçimleri yeni bir umut olacak"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, terörden tamamen arınmış, ekonomik kalkınmasını planlamış, tam bağımsız ülkenin yeniden inşası için vesile olacağını söyledi.

14 Mayıs seçimlerinin yeni bir dönem, yeni bir umut olacağını dile getiren Aksakal, DSP'nin, Atatürk'ün yolunda, Bülent Ecevit'in öğretileri yolunda ilkeli bir duruşla, dürüstlük ve şeffaflık içinde yoluna devam edeceğini ifade etti.

[AK Parti’den DSP’ye ziyaret]

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: TBMM’de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık. Başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Bugün toplantımızdan sonra düşüncelerimizi bildireceğiz.https://t.co/9KZvCJEDce pic.twitter.com/wDxGIyW9ZG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2023

DSP'nin, seçimlerin ilk turda sonuçlanması, istikrarın bozulmaması için elinden geleni yapacağını vurgulayan Aksakal, "Bu değerli öneriyi biz de emekten yana sol bir parti olarak katkılarımızı sunmak istediğimizi, yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacağı görüşünü paylaştık. Başkanlık kurulunda tartışarak halkımızla paylaşarak, bizi kabul ederlerse ziyaret planlıyoruz." dedi.