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Gündem
AA 07.04.2023 11:02

TGS'den depremzedeler için iş ilanı

Türk Hava Yolları (THY) ve Havaş'ın ortak şirketi Turkish Ground Services (TGS), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yönelik başlattığı istihdam ilanını duyurdu.

TGS'den depremzedeler için iş ilanı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

TGS'nin internet sitesinde yer alan ilanlarda, yolcu hizmetleri memuru ve ramp işçisi alımı yapılacağı belirtildi.

İlana, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremlerden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.

Başvurular, 11 Nisan Salı gününe kadar alınacak. İlan ve başvurulabilecek pozisyonlarla ilgili detaylı bilgiye "https://basvuru.tgs.aero" adresinden ulaşılabilecek.

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