Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.04.2023 10:28

MHP aday listesi YSK'ya teslim edildi

MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

MHP aday listesi YSK'ya teslim edildi

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ile Feti Yıldız, aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti, ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın, yoğun bir taleple karşılaştıklarını, parti içinde kurulan 4 kişilik komisyon tarafından 600 kişilik aday listesinin ortaya çıkarıldığını bildirdi. Yakın zamanda adaylarla halkın karşısına çıkacaklarını belirten Yalçın, "Türk siyasetine hizmet etme gayreti içerisinde olacağız. Bu teşebbüsümüzün, bu çabamızın, Milliyetçi Hareket Partisine, Cumhur İttifakı'na hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Feti Yıldız da açıklamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre Türkiye'de 123 siyasi partinin mevcut olduğunu, 36'sının seçime katılabilme yeterliliğinin bulunduğunu, seçimlerde 64 milyon vatandaşın 196 bin sandıkta oy kullanacağını ifade etti.

MHP'nin aday listesi açıklandı
MHP'nin aday listesi açıklandı

Türk tipi başkanlık sisteminin, partileri ittifakla seçime girmeye özendirdiğini söyleyen Yıldız, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda yapılan değişiklikle seçim barajının yüzde 7'ye düşürüldüğünü, bunun da ilk defa 14 Mayıs'taki seçimlerde uygulanacağını anımsattı.

Seçim barajının hesaplanmasında ittifak oylarının toplamının esas alınacağını belirten Yıldız, barajın bir anlamıyla sıfıra indiğini, böylece istikrarı örselemeden daha fazla partinin TBMM'de temsil edilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Artık oy uygulamasının da Cumhur İttifakı'nın teklif ettiği yasal düzenleme ile ortadan kaldırıldığını hatırlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu değişiklik, kendini var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan, demokrasimizi dejenere eden, pazarlık amacıyla kurulan tüm yapıların planlarını altüst etmiştir. Sonuç olarak bu yapılar hep birlikte CHP'ye iltica etmişlerdir. Bir partiden tek listeyle seçime girilmesini aritmetik olarak en avantajlı sonuç verecek formül şeklinde sunanlara şunu söylüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin kurumsal kimliğinin, her türlü matematik formülün üzerinde olduğunu hatırlatırız. Milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin iradesini yaşatmak bizim varlık sebebimizdir.

14 Mayıs'ta milletimiz tercihini Türkiye'nin yükselişi için başlatılan atılımların devamından ve yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak iradesinden yana kullanacaktır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk tipi başkanlık sisteminde ikinci kez cumhurbaşkanı seçilecektir. Önümüzdeki dönemde ülkemizin yeni, sivil, demokratik yönetimle inşa edilmiş 100 maddelik sade bir anayasaya kavuşması için Gazi Meclis'e nitelikli bir çoğunlukla gireceğiz."

Seçimlerde zaferin MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın olacağını söyleyen Feti Yıldız, partisinin aday listesine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"600 adayımızdan 510'u erkek, 90'ı kadın. Yaş grubu olarak 18-25 yaş grubundan 8, 26-40 yaş grubundan 195 adayımız listelerde yer bulmuştur. 16 engelli de listelerde yer almıştır. Adaylarımızın yüzde 70'i üniversite mezunu olup yüksek lisans yapmış ve doktora derecelidir. Yüzde 30'u lise ve dengi okullardır."

ETİKETLER
MHP Seçim 2023 Son Dakika
Sıradaki Haber
Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
15:16
ABD metrosunda evsizlere klasik müzik önlemi
15:09
Kral Charles banknotları 2024'ün ortasında dolaşıma girecek
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
15:05
Batı Şeria'da silahlı saldırı: İki Yahudi yerleşimci öldürüldü
15:04
Adana'da huzur ve güven uygulaması: 1069 gözaltı
İsrail'in saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edildi
İsrail'in saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edildi
FOTO FOKUS
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ