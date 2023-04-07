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Gündem
AA 07.04.2023 09:52

Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen sayısı 9'dan az olan yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmamasına karar verdi.

Seçmen sayısı 9'un altında olan yerlerde sandık kurulmayacak

Cizre İlçe Seçim Kurulu, YSK Başkanlığı'na, Güçlükonak ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde seçmen sayısının sıfır, Ağaçyurdu köyünde seçmen sayısının 2, Demirboğaz köyünde ise 7 olduğunu bildiren yazı göndererek, bu yerlerde seçim sandığı kurulup kurulmayacağı hususunda görüş istedi.

Konuyu inceleyen YSK, 12 Nisan'da yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi işleminin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapıldıktan sonra, seçmen sayısı 9'dan az olan yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmamasının uygun olacağına hükmetti.

YSK, bu yerleşim yerlerindeki seçmenlerin, ilgili ilçe seçim kurullarınca belirlenecek en yakın yerleşim yerlerindeki sandık alanlarına dahil edilmesini, bu işlemin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEÇSİS üzerinden yapılmasını kararlaştırdı.

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