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TRT Haber 07.04.2023 09:21

AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası toplum net bir tutum almalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınadı. Çelik, "Netanyahu yönetimi, şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası toplum net bir tutum almalıdır

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından İsrail'in başlattığı saldırılara yönelik açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir. Netanyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır"

 

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