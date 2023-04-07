Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde teravih namazı kıldırdı

Namaz sonrası konuşan Erbaş, ramazan ayının ilk 10 gününün rahmet, ikinci 10 gününün mağfiret, son 10 gününün ise cehennem azabından kurtulma günleri olduğunu belirterek, Allah'ın mağfiretine koştuklarını söyledi.

İbadetlerdeki amacın, Allah'ın rızasına uymak, verdiği nimetlere şükretmek ve kötülüklerden uzaklaşmak olduğunu ifade eden Erbaş, Allah'tan yapılan ibadetlerin kabulünü diledi.

Erbaş, daha sonra cami bahçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından düzenlenen 40'ıncı Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaret etti.

Kitapların sergilendiği stantları gezen Erbaş, fuara gelen vatandaşlarla sohbet etti.