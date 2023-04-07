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Gündem
AA 07.04.2023 05:24

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camii’nde Enderun usulü teravih namazı kıldırdı. Diyanet İşleri Başkanı, namaz sonrası kitap fuarını ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde teravih namazı kıldırdı
[Fotograf: AA]

Namaz sonrası konuşan Erbaş, ramazan ayının ilk 10 gününün rahmet, ikinci 10 gününün mağfiret, son 10 gününün ise cehennem azabından kurtulma günleri olduğunu belirterek, Allah'ın mağfiretine koştuklarını söyledi.

İbadetlerdeki amacın, Allah'ın rızasına uymak, verdiği nimetlere şükretmek ve kötülüklerden uzaklaşmak olduğunu ifade eden Erbaş, Allah'tan yapılan ibadetlerin kabulünü diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde teravih namazı kıldırdı

Erbaş, daha sonra cami bahçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından düzenlenen 40'ıncı Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaret etti.

Kitapların sergilendiği stantları gezen Erbaş, fuara gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde teravih namazı kıldırdı

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