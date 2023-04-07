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Gündem
AA 07.04.2023 03:05

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM'deki Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörünün Sorunlarıyla İlgili Araştırma Komisyonu'nun TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararları Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kararlara göre, "6 yaşındaki bir kız çocuğunun 'evlilik' adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 12 Nisan tarihi itibarıyla 1 ay uzatılırken, TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilecek.

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu da TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında görev yapabilecek.

Söz konusu kararlar Genel Kurul'un 5 Nisan'daki 85'inci birleşiminde alındı.

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