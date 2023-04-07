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Gündem
AA 07.04.2023 02:44

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır" sözlerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, Siyonist katiller tarafından bombalanıyor" sözlerini kullandı.

İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camianın bu insanlık suçuna sadece seyirci kaldığını belirten Kurtulmuş, "Yeter! Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır" görüşünü paylaştı.


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Numan Kurtulmuş İsrail Filistin Devleti
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