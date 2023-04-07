Bakan Çavuşoğlu: Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs bizim kırmızı çizgimiz

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 3-4 Nisan'da Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilen 4'lü toplantılara değinen Çavuşoğlu, bu toplantıya ev sahipliği yapması ve hazırlanmasındaki gayretleri dolayısıyla mevkidaşı Lavrov ile Rusya Dışişleri Bakanlığına teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü toplantıya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Moskova'da her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık şekilde dile getirdi. Bu sürecin aynı şekilde şeffaf ve açık şekilde devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir toplantıda, iki toplantıda tüm meselelerin halledilmeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz ama diyaloğun devam etmesi gerekiyor ve istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var."

[İsrail’in saldırılarına tepki]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İbadet eden müslümanlara yönelik İsrail polisinin müdahalesi kabul edilemez, insanlık dışıdır. İsrail’in saldırılarını kalıcı olarak durdurması gerekiyor. İsrail’in bu siyasetini kabul etmemiz mümkün değil. pic.twitter.com/cbISjdNleU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2023

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "İsrail'in ramazan ayında Harem-i Şerif'in kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden bu saldırısını lanetliyorum. Burada özellikle ibadet eden Müslümanlara yönelik İsrail polisinin muamelesi kabul edilemez. İnsanlık dışıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Türkiye'yi ziyaretinde yaptıkları görüşmede Mescid-i Aksa'nın statüsünü koruyacaklarına dair taahhütlerini yinelediğini hatırlatarak, geçen yıl da ramazan ayında bir gerginlik olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün İsrail'de güvenlik işleri en ırkçı, en faşist bir siyasetçiye verilmiştir. (Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'a verilmiştir. Dolayısıyla bizim İsrail'e çağrımız, gerek Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırılarını, biraz önce durduklarının haberini aldık, gerekse hava saldırılarını kalıcı olarak durdurması gerekiyor." diye konuştu.

Ayrım gözetmeksizin bu orantısız saldırı ve İsrail'in bu siyasetini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, daha önceki provokasyonlardan sonra İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) olağanüstü topladıklarını, bu saldırılardan sonra da İİT İcra Komitesinin herkese açık şekilde olağanüstü toplanacağını söyledi.

Çavuşoğlu, kalıcı çözümün yönteminin iki devletli çözüm olduğunu ve bunun tüm dünya tarafından kabul edildiğini belirterek, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve Doğu Kudüs'ün bu devletin başkenti olması gerektiğini dile getirdi.

Son zamanlarda İslam düşmanı saldırıların ve Müslümanların kutsiyetlerine saldırının haddini aştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz hangi din, hangi inanç olursa olsun, değerlere saldırılmasına karşıyız." dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) genelinde özellikle antisemitizmle mücadelenin önemli olduğunu belirterek, İslam düşmanlığı ve Hristiyan düşmanlığı gibi tüm nefret ve söylemlerine karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Filistin Dışişleri Bakanı ve İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşeceğiz. Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Sorunun çözülmesi konusunda Türkiye önemli katkılar sağlayabilir.https://t.co/YgyOfPk5Us pic.twitter.com/SwikuPK5CV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 7, 2023

"Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir"

Çavuşoğlu, İİT üyesi ülkelerle temasının olduğunu, bugün Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ve mümkün olursa Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile de görüşeceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak İsrail’le yeniden bir diyalog başlattık ama şunu herkes bilsin ki başta İsrail, bu, Filistin davası pahasına olamaz. Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir her zaman ve bu konularda bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu anlayış ve samimiyet İsrail tarafında da olursa sorunun ve gerginliğin azaltılması ve çözülmesi konusunda Türkiye'nin önemli katkı sağlayabileceğini belirtti.