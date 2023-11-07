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Gündem
AA 07.11.2023 23:28

AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AK Parti, yerel seçim için aday başvurularını 9-17 Kasım'da alacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapacak.

AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı.

Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek.

Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.

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