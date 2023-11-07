Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Gazzeliler Türkiye'ye yerleştirilecek" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Antony Blinken, Gazzelilerin tahliyesinde anlaştıklarını belirtti. Gazzeliler, Türkiye'ye yerleştirilecek" iddiası doğru değildir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşmede, "sivillerin Gazze'den çıkarılarak Türkiye'ye yerleştirilmesi" gibi bir konu herhangi bir surette gündeme gelmemiş, sivillerin Gazze'den çıkarılması konusunda herhangi bir anlaşma yapılmamıştır.

Türkiye ve ABD'den diplomatik kaynaklar, "görüşmede sivillerin korunması, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşmasının sağlanması ve Gazze'de yaşayan insanların yerlerinden edilmesinin önlenmesinin" konuşulduğunu açıklamıştır.

Ayrıca Blinken'in iddia edildiği gibi bir açıklaması bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."