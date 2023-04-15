AK Parti'de yaklaşık 2 milyon görevli sandık başlarında bulunacak

14 Mayıs'a doğru AK Parti'de seçim güvenliğinin eksiksiz sağlanabilmesi için hazırlıklar sürüyor. Yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan'da başlayacağı için, öncelikle yurt dışı teşkilatlara yönelik eğitimler başlatıldı.

Bu çerçevede sandık kurullarının oluşumu, görevlilerin yetki ve sorumlulukları gözden geçiriliyor.

Oy kullanma ve oyların sayımına yönelik şikayetlerin nasıl değerlendirileceği, hangi durumlarda itiraz edilebileceği konularında bilgilendirme yapılıyor. Önümüzdeki günlerde yurt içi teşkilatlara yönelik eğitimler de başlatılacak.

2 milyona yakın görevli sandık başlarında bulunacak

AK Parti, her sandıkta bir yedek bir de asil olmak üzere müşahit bulunduracak.

Sandıkların kurulacağı okul sorumluları ve kat sorumluları belirlenecek. Sonuç alım sistemi için de çağrı merkezi sorumluları olacak. Teşkilatlarda çalışanlar da eklenince, bu seçimlerde şimdiye kadarki en yüksek görevli sayısına ulaşılmış olacak.

AK Parti YSK Üyesi Recep Özel, "İlçe yönetimlerimiz, il yönetimlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız seçimde sandıklarda, okullarda hepsi görevli topladığımız zaman 2 milyonu bulacaktır. Güvenliği en kamil manada istiyoruz" dedi.

Deprem bölgesinde seçim güvenliği

Bir diğer önemli konu da deprem bölgesinde nerelerde oy kullanılacağı. Recep Özel, prefabrik yapılarda oy kullanmanın daha sağlıklı olacağını belirtti.