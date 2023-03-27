AK Parti'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

13 Mart'ta başlayan aday adaylığı başvuru süreci 23 Mart'ta sona erdi. 6 bin 25 aday adayı için temayül yoklamasının ardından sıra komisyon görüşmelerine geldi.

Alt komisyonda aday adayları ile mülakatlar bugün başlayacak

AK Parti'de, Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyonun çalışmaları başlıyor.

Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakat yapılacak.

AK Parti aday listelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyon son şeklini verecek.

Üst komisyon, çalışmalarına 2 Nisan'da başlayacak. Listeler, 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak. 11 Nisan’da da milletvekili aday tanıtım toplantısı yapılacak.

Beyanname 11 Nisan'da açıklanacak

AK Parti'nin seçim beyannamesi için de geri sayım başladı. Edinilen bilgiye göre; beyanname 11 Nisan'da aday tanıtım toplantısı ile açıklanacak.

Yeniden revize edilen beyannamenin ilk ve en önemli başlığı ise deprem olacak.

Beyannamede en çok önem verilen başlıklardan bir diğeri de ekonomi. AK Parti kurmayları, ekonomi başlığı üzerinde çalışıyor. Ekonomide atılacak yeni adımlar beyannamede tek tek anlatılacak.

MHP'de seçim mesaisi

MHP'de ise aday adaylık başvuruları 21 Mart'ta sona erdi. Başvurusu kabul edilen bin 894 aday adayının belgeleri tek tek inceleniyor. Aday adaylarının adli sicil kaydına, özgeçmişlerine ve öğrenim durumlarına bakılıyor.

MHP'de milletvekili aday listeleri merkezi yoklama ile belirlenecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra sonuçlar Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunulacak.