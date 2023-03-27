81 ilde ve yurt dışında 195 bin sandık kurulacak. 64 milyondan fazla seçmen oy kullanabilecek.

Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor.

AK Parti ve MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, CHP ve İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), iki ismin adaylığını kabul ettiğini duyurdu.

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100 bin imza için bugün son gün

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza toplama süreci ise bugün saat 20.00'de sona erecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı.

Böylece cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak aday sayısı 4'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta yayımlanacak

28 Mart'a gelindiğinde cumhurbaşkanlığı seçimi için geçici aday listesi paylaşılacak. Ardından itiraz süreci işleyecek. İtirazlar 30 Mart'ta sonuçlandırılacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. 1 Nisan'da da adayların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi yapılacak.

