Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 04:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayraktar TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak, TB3'ün ilk uçuşuna gün saydığını duyurdu.
BAYKAR Teknoloji Lideri Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Paylaşımında, "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor" ifadelerini kullandı.
Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan "balığın" Ramazan öncesi çekilmiş görselleri..#BayraktarTB3 ????????— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2023
Büyük abisi #KIZILELMA'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor..✈️ ???? ????
Hayırlı Sahurlar... pic.twitter.com/OJEMBMophw
Etiketler: Bayraktar
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