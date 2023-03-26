Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Bilgin: Gazi maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz
[Fotograf: AA]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz'' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını belirtti.
Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır."
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