Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alındı.
Açıklama Dışişleri Bakanlığından yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Açıklamaya göre görüşmede, Birleşmiş Milletler'de ülkemizin öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Son Haberler
- 00:05
- 20:53
- 20:47
- 20:41
- 20:23
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu: Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz