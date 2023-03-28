AK Parti’ye aday adaylığı için başvuru yapan 6 bin 25 milletvekili aday adayı için temayül yoklamasının ardından sıra komisyon görüşmeleri aşamasına geldi.

Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyon çalışmalarına başladı.

Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlara da geçildi. Mülakatlar için 5’er kişilik 14 komisyon oluşturuldu. Her bir komisyonda günlük 100 aday adayı mülakata alınacak.

Mülakatlar, 1 Nisan'a kadar devam edecek. AK Parti aday listelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyon son şeklini verecek.

Üst komisyon, çalışmalarına 2 Nisan'da başlayacak. Listeler, 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak. 11 Nisan’da da milletvekili aday tanıtım toplantısı yapılacak.