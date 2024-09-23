AK Parti "Türkiye Buluşmaları"na hız verdi

Alınan bilgiye göre, bir yandan 8. Büyük Olağan Kongre çalışmalarına yoğunlaşan ve geçen hafta sonu "mahalle delege" seçimlerini yapan AK Parti, bir yandan da kongre sürecine zemin oluşturacak "Türkiye Buluşmaları"na hız verdi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının kongreye hazırlık çalışmalarıyla eş zamanlı olarak 6 Eylül'de başlattığı çalışma kapsamında, partinin başta il ve ilçe teşkilatları olmak üzere Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine, milletvekillerinden bakanlara kadar bütün kadroları sahaya indi.

Teşkilat ve heyetler, 6 Eylül'den bugüne kadar 43 il ve 527 ilçede başta şehit yakınları ve gaziler, STK'ler, kanaat önderleri, emekliler, gençler, kadınlar, çiftçiler olmak üzere toplumun bütün kesimleriyle bir araya geldi, esnaf ziyaretleri yaptı.

Meslek gruplarını da dinleyen heyetler, ayrıca il ve ilçelerde tarım ve sanayi alanında öne çıkan ürünlerin sektör temsilcileriyle de buluştu.

Çalışma kapsamında 5 bin 700 program gerçekleştiren heyetler, yarın İzmir, Sakarya, Sivas ve Kilis'te vatandaşla buluşacak.

Partinin 81 ili kapsayan "Türkiye Buluşmaları" bu ay sonunda tamamlanacak.

İllerin siyasal fotoğrafını farklı bakış açılarıyla çekmeyi amaçlayan çalışma çerçevesinde oluşturulacak raporlar, partinin yol haritasını belirleyecek.

Teşkilattan hane ve üye ziyareti

Bu arada partinin il, ilçe ve belde teşkilatları bu çalışmalara paralel olarak bir yandan da üyelerini ziyaret ediyor.

Teşkilatlar ayrıca hane ziyaretleri de yaparak, vatandaşın talep ve sorunlarını dinliyor.