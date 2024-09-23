Emine Erdoğan, Jeffrey Sachs ile New York'ta görüştü

"Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na bir destek de BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs'tan geldi.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Jeffrey Sachs ile New York'taki Türkevi'nde görüştü.

Sachs, Sıfır Atık Projesindeki liderliğinden dolayı Emine Erdoğan'ı takdirle karşıladığını ifade etti.

"Türkiye'nin çatışmalara dair arabulucu çözüm çabaları çok önemli"

Görüşmede, Sıfır Atık uygulamasının, sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmada kazandıracağı ivme değerlendirildi.

Sachs, küresel kalkınmanın barış olmadan mümkün olmayacağını vurguladı. Türkiye'nin, Ukrayna ve süregelen savaşlar başta olmak üzere çatışmalara dair arabulucu çözüm çabalarının çok önemli olduğunu kaydetti.

Sachs daha sonra ilk imzacısı Cumhurbaşkanı Erdoğan olan Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Erdoğan'dan Sachs'a teşekkür

Emine Erdoğan, desteğinden dolayı Sachs'a teşekkür etti. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Sayın Sachs'ın 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren, küresel sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağı ile projeye sunabilecekleri katkıları ele aldık. Küresel kalkınmanın, daha adil ve kapsayıcı bir geleceğin öncelikle barış ortamında ortak çabalarla gerçekleştirilebileceği hususunda hemfikiriz. Bu vesileyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Sayın Sachs'a, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya adına verdiği destek için teşekkür ediyorum."