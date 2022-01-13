Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Rauf Denktaş" mesajı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 10. yılında yad etti.
AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 10. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 10. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz."
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı #RaufDenktaş’ı vefatının 10’uncu yıldönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz. #KKTC #KıbrısTürkü— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 13, 2022
Etiketler: Ömer Çelik Rauf Denktaş KKTC
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