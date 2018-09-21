AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

- MHP ile olan görüş farklılıkları Cumhur İttifakı'nı sarsmaz.

- Yerel seçimlerde bu ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şu anda bununla ilgili bir somut mekanizma, bir ittifak yapılacak ya da yapılmayacak şeklinde bir formül ortaya çıkmış değildir.

- Heyetler kısa zamanda görüşecekler, liderler her an bir araya gelebilir.

- AK Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil.

- Dursu Çiçek'in açıklamaları ahlak dışı bir tutumdur.

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