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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşları ile Suriye'yi görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşları ile New York'ta Suriye konulu üçlü toplantı yapacak.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşları ile Suriyeyi görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Güney Amerika ülkesi Surinam'daki temasları sürüyor.

Çavuşoğlu, mevkidaşı ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

Soçi mutabakatı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, önümüzdeki hafta yapılacak BM Genel Kurulu toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek.

Çavuşoğlu, New York'ta Rus ve İranlı mevkidaşları ile Suriye konulu üçlü toplantı yapacaklarını açıkladı. 

Kaynak: TRT Haber

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