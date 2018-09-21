Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek

23-27 Eylül tarihlerinde ABD'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'na hitap edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında 24 Eylül'de New York’ta Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu üst düzey görüşmelerinin öncesinde, Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak.

25 Eylül Salı günü "Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul’una hitap edecek olan Erdoğan aynı gün, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine katılacak.

Çok sayıda devlet başkanıyla görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta bulunduğu süre zarfında BM Genel Sekreteri’nin yanısıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ziyareti kapsamında ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle de görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar yapması da planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber