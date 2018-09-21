  • 21 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.293
    EURO 7.415
  • BIST 97465.23
    ALTIN 243.903
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında da terör örgütüne yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. 

TSK'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. 

 


 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş; üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Irak, hava harekatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER