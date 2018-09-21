Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında da terör örgütüne yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

TSK'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi.

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş; üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/PcczMe0EGd — TSK (@TSKGnkur) 21 Eylül 2018

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş; üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber