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Gündem
AA 21.07.2024 19:45

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımlarına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına tepki

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu kabinesinin 21. yüzyılın soykırımcı katliam şebekesi olduğunu belirtti.

Bu şebekenin de tüm soykırım suçluları gibi katliamlarını sürdürebilmek için bir yalan makinası gibi hareket ettiği değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan yalanları da tarih boyunca görülen soykırımcı faşistlerin yöntemleriyle aynı. Orta Doğu ve dünya barışı için bir tehdit olan bu katliam şebekesi er ya da geç yargılanacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği hakikatler, insanlık için değer olmaya devam edecektir. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız hakkındaki yalanları, bir faşistin hakikate saldırısından ibarettir."

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