AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınan konularla ilgili açıklama yaptı, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Seçim sonuçları tüm yönleriyle değerlendirilecektir"

Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Sonucu tabii ki saygıyla karşılıyoruz. Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir. İstanbul ilçelerinde, Meclis'te büyük başarıya imza attık.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yapılan seçimlerde milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir. Milletimizin verdiği mesaj partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacaktır.https://t.co/KsYs3Cp4oB pic.twitter.com/DFc8GcLdaO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Haziran 2019

"YSK, seçim sürecini başarıyla yönetmiştir"

Seçim çalışmalarından dolayı Sayın Bahçeli'ye ve MHP teşekkürlerimizi sunuyoruz. YSK, seçim sürecini başarıyla yönetmiştir, görevini hakkıyla yapmıştır. YSK temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

"Kimin kazandığından daha önemli olan demokrasinin kazanmasıdır"

AK Parti olarak yol haritamız bellidir. Yakın dönemde seçim sıklığı konusunda yorgunluk tartışmaları gündeme geldi. Demokrasi bedel isteyen bir kazanımdır. Türkiye'nin demokrasisi büyük bir ilham kaynağıdır. Hepimizin davası Türkiye davasıdır. Kimin kazandığından daha önemli olan demokrasinin kazanmasıdır. Milli iradenin talimatlarının başımızın üzerinde yeri var.

"Cumhurbaşkanımıza karşı yurt dışında büyük bir kara propaganda başlamıştır"

Bu süreçte dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi; yurt dışında Cumhurbaşkanımıza karşı büyük bir kara propaganda başlamıştır. Görüldü ki 25 yıllık yerel yönetim iktidarı devredilirken bile demokratik olgunluk gösterilmiştir. Her seçim bir kutuplaşmadan bahsediliyor. Aziz milletimiz provokasyonlara kulak asmasın, kardeşçe sandık başına gidilmiştir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Asıl diktatörlüklerde kutuplar olmaz, taraflar olmaz, karşılıklı tartışma olmaz. Millet iradesi bu kutuplaşma ticareti yapanlara büyük bir cevap vermiştir.https://t.co/KsYs3Cp4oB pic.twitter.com/khutqfAgCv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Haziran 2019

"Türkiye demokrasisi yolundan sapmayacak bir demokrasidir"

Türkiye'nin demokrasisi yolundan sapmayacak bir demokrasidir, AK Parti güç vermeye devam edecek. Millet iradesi kutuplaşma ticareti yapanlara büyük bir cevap vermiştir. Önümüzdeki seçimsiz dönemi çok iyi değerlendireceğiz.

"Suriye'de rejimin ihlallerine karşı herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Suriye'deki insani durumun, felaketin altını çiziyoruz. İdlib'de rejim açıkça ateşkes ihlalinde bulunuyor. 300 bin kişi yerinden oldu, Rusya'ya açık tutumumuzu iletiyoruz. Herkesi rejimin ihlallerine karşı herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz.

"BM'nin Kaşıkçı raporunun tamamına katılıyoruz"

BM'nin Kaşıkçı raporunun objektif olarak hazırlandığını görüyoruz, raporun tamamına katılıyoruz. Rapor, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin tescili anlamına geliyor. Rapor, Türkiye Cumhuriyeti'nden de özür dilenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu cinayetin üzerinin örtülmemesi gerekiyor.

"Türkiye ne kendi haklarından, ne de KKTC'nin haklarından vazgeçmeyecektir"

Yunanistan Başbakanı yanlış bir tutum içerisindedir. Türkiye ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor. 'Türkiye sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder.' gibisinden altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır. Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi tehdit dilinden vazgeçmelidir, Türkiye tehditlere prim vermez. Türkiye ne kendi haklarından, ne de KKTC'nin haklarından vazgeçmeyecektir.

"İstanbullunun tercihinin başımızın üstünde yeri var"

Tabiiki her seçimin kendi dinamiği ve sonuçları var. Bu fark nasıl ortaya çıkmıştır, vatandaşlarımızın beğendiği ve beğenmediği konular değerlendirilecektir. İstanbullunun tercihinin başımızın üstünde yeri var. Biz tercihin tekrar bize dönmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İstanbul'da belediye başkan adayımız ve teşkilatımız son derece güçlü bir çalışma ortaya koymuştur. Dinamik bir seçim çalışması yürütüldü. Vatandaşımızın bizim bu süreçteki politikalarımız konusunda neyi tasvip edip etmediğini değerlendirip göreceğiz.

"Revizyon genel başkanımızın takdirindedir"

Revizyon genel başkanımızın takdirindedir. Genel merkezin düşüncesi de aynıdır. Biz teröre karşı tutumu net olan bir partiyiz.

Silahlı kuvvetler S-400'lerin nerelere konumlandırılacağı ile ilgili bir çalışma yaptı.

Kaynak: TRT Haber, AA