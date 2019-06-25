MHP'li milletvekillerine kutlama mesajı gönderen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Değerli milletvekillerimiz, 27. Dönem'in 1. Yılı'nın dolması münasebetiyle sizleri tebrik eder çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nın dolması nedeniyle MHP milletvekillerini tebrik etti.
MHP'li milletvekillerine kutlama mesajı gönderen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Değerli milletvekillerimiz, 27. Dönem'in 1. Yılı'nın dolması münasebetiyle sizleri tebrik eder çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA